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Суд оставил в силе приговор по делу о смертельном ДТП с маршруткой в Волгограде

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре проверил законность приговора в отношении водителя КамАЗа. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ.

Установлено, что 18 января 2023 года фигурант за рулем машины КамАЗ с груженным зерном прицепом двигался по ул. Саши Чекалина в Кировском районе Волгограда. На пересечении с ул. Песчаной автомобилист проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с маршрутным такси.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончались пассажиры маршрутки в возрасте 12, 56 и 76 лет. Также несовершеннолетним пассажирам в возрасте 4, 12 и 14 лет был причинен тяжкий вред здоровью.

Кировский районный суд Волгограда приговорил мужчину к 6 годам колонии-поселения. Также ему запретили заниматься управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.

Не согласившись с приговором, а также с апелляционным постановлением Волгоградского областного суда, который оставил акт без изменения, сторона защиты оспорила приговор в кассационном порядке.

Сторона защиты просила снизить назначенное наказание и уменьшить взысканную судом в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей, сообщили в прокуратуре региона.

Кассационная инстанция с учетом позиции прокуратуры оставила приговор без изменения.