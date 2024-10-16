Суд оставил в силе приговор по делу о смертельном ДТП с маршруткой в Волгограде

Установлено, что 18 января 2023 года фигурант за рулем машины КамАЗ с груженным зерном прицепом двигался по ул. Саши Чекалина в Кировском районе Волгограда. На пересечении с ул. Песчаной автомобилист проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с маршрутным такси.