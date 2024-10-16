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Двух беременных жительниц Башкирии экстренно доставили в Уфу вертолетом

В больницу Уфы санавиацией экстренно доставили двух беременных женщин.

Источник: Комсомольская правда

В Уфу санавиацией доставили двух беременных жительниц из Калтасинского района Башкирии. Женщины находятся на 27 и 35 неделе беременности и нуждались в экстренном вмешательстве столичных врачей, сообщили в пресс-службе больницы Нефтекамска.

Поводом для транспортировки пациенток в Уфу стали их плохие анализы. Медики, оценив ситуацию, решили срочно перевезти будущих мам в РКБ и перинатальный центр Уфы.

— В таких критических ситуациях важна каждая минута, и благодаря оперативным действиям санитарной авиации обе женщины смогли получить необходимое медицинское вмешательство вовремя, что значительно повысило шансы на благополучные роды, — добавили в больнице.

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