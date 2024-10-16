Двух беременных жительниц Башкирии экстренно доставили в Уфу вертолетом

В Уфу санавиацией доставили двух беременных жительниц из Калтасинского района Башкирии. Женщины находятся на 27 и 35 неделе беременности и нуждались в экстренном вмешательстве столичных врачей, сообщили в пресс-службе больницы Нефтекамска.
Поводом для транспортировки пациенток в Уфу стали их плохие анализы. Медики, оценив ситуацию, решили срочно перевезти будущих мам в РКБ и перинатальный центр Уфы.
— В таких критических ситуациях важна каждая минута, и благодаря оперативным действиям санитарной авиации обе женщины смогли получить необходимое медицинское вмешательство вовремя, что значительно повысило шансы на благополучные роды, — добавили в больнице.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.