Суд арестовал россиянку, оставившую ребенка в аэропорту в Турции

Уголовное дело возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей в воскресенье новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать, здоровью ребенка ничто не угрожает, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию.
Агентство ранее сообщало, что мать ребенка Екатерина Бурназкина заявила на допросе в полиции, что якобы не знала о своей беременности.
«Оставившая ребенка в аэропорту Екатерина Бурназкина арестована дежурным судом во вторник после того, как ей оказали медицинскую помощь и допросили, а ее мать Елена Бурназкина — в понедельник вечером», — сообщило агентство.
Генеральное консульство России принимает меры по оформлению ребенку соответствующих документов, держит данную ситуацию на приоритетном контроле и во взаимодействии с турецкой стороной выполняет необходимые в таких случаях консульские функции, сообщили ранее в дипмиссии.