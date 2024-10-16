Суд арестовал россиянку, оставившую ребенка в аэропорту в Турции

Уголовное дело возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей в воскресенье новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать, здоровью ребенка ничто не угрожает, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию.