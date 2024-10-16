Олбани
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал россиянку, оставившую ребенка в аэропорту в Турции

СТАМБУЛ, 16 окт — РИА Новости. Суд в Турции постановил арестовать россиянку Екатерину Бурназкину, оставившую новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи, сообщило агентство DHA.

Источник: © РИА Новости

Уголовное дело возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей в воскресенье новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать, здоровью ребенка ничто не угрожает, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию.

Агентство ранее сообщало, что мать ребенка Екатерина Бурназкина заявила на допросе в полиции, что якобы не знала о своей беременности.

«Оставившая ребенка в аэропорту Екатерина Бурназкина арестована дежурным судом во вторник после того, как ей оказали медицинскую помощь и допросили, а ее мать Елена Бурназкина — в понедельник вечером», — сообщило агентство.

Генеральное консульство России принимает меры по оформлению ребенку соответствующих документов, держит данную ситуацию на приоритетном контроле и во взаимодействии с турецкой стороной выполняет необходимые в таких случаях консульские функции, сообщили ранее в дипмиссии.