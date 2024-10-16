Белорус принес в обменник 12200 фальшивых долларов номиналом по $100

Судебная техническая экспертиза установила, что все банкноты не изготовлены предприятием и являются фальшивыми. На лицевой и оборотной стороне купюр, в том числе на серийных номерах, нашли имитацию, выполненную электрофотографической печатью и плоской офсетной печатью. А цветопеременные элементы OVI номинала денежного билета «100» нанесли красящим веществом зеленого цвета с мелкодисперсными блестками.