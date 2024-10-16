Белорус принес в обменник 12200 фальшивых долларов номиналом по $100

Житель Минска продал машину за фальшивые доллары, а узнал об этом только в обменнике. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.
Так, минчанин хотел обменять в банковском отделении 100 долларов. но кассир засомневалась в подлинности дензнака и вызвала милицию.
Мужчина сообщил правоохранителям, что недавно продал автомобиль за 12,2 тысячи долларов и не подозревал, что купюра может быть поддельной. Он отдал на экспертизу также 121 оставшиеся купюры.
Судебная техническая экспертиза установила, что все банкноты не изготовлены предприятием и являются фальшивыми. На лицевой и оборотной стороне купюр, в том числе на серийных номерах, нашли имитацию, выполненную электрофотографической печатью и плоской офсетной печатью. А цветопеременные элементы OVI номинала денежного билета «100» нанесли красящим веществом зеленого цвета с мелкодисперсными блестками.
Еще нашли имитированный водяной знак на стороне одной банкноты, нанесенный красящим веществом белого цвета. А защитные волокна, их изображения, на «долларах», и вовсе отсутствовали.
Еще мошенники украли 200 тысяч рублей и поиздевались над жителем Витебска.
Также швея-рецидивистка воровала понравившуюся одежду в магазинах Минска.
Между тем самые коррумпированные отрасли названы прокуратурой Беларуси.