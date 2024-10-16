Спасенный в Охотском море турист из Бурятии хочет вернуться к семье

Спасенный после двухмесячного дрейфа из Охотского моря Михаил Пичугин поделился, что хочет скорее вернуться к семье. Как писала КП-Иркутск ранее, сейчас он находится в реанимации больницы Магадана. Там его навестила заместитель председателя правительства Магаданской области и уверила, что они поспособствуют в покупке билетов домой.
— Я из Бурятии. Когда брат жил с мамой в Бурятии, я перебрался на Сахалин. У меня друзья здесь живут. Мы путешествовали. А сейчас брата не стало… Придется обратно переезжать, — рассказал Михаил.
Он также намерен забрать тела брата и племянника. Они вместе с Михаилом отправились в морское путешествие, но скончались от истощения еще в сентябре. Сначала не стало 16-летнего племянника, следом потеряв голову от потери ушел из жизни его брат — отец мальчика.