Спасенный в Охотском море турист из Бурятии хочет вернуться к семье

Он также намерен забрать тела брата и племянника. Они вместе с Михаилом отправились в морское путешествие, но скончались от истощения еще в сентябре. Сначала не стало 16-летнего племянника, следом потеряв голову от потери ушел из жизни его брат — отец мальчика.