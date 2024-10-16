В Подмосковье неизвестный расстрелял участника СВО

По информации следствия, около 09:00 мск 16 октября неизвестный, находясь в автомашине на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа Подмосковья, произвел не менее трех выстрелов в боковое окно водительской двери автомобиля под управлением местного жителя. В результате мужчина погиб, а его автомобиль продолжил движение пока не уперся в забор дома.