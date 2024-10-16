В Подмосковье неизвестный расстрелял участника СВО

«Жертвой преступления оказался участник СВО, заместитель начальника одной из воинских частей. Мужчина неделю назад вернулся домой», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области рассказали, что по факту расстрела мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
По информации следствия, около 09:00 мск 16 октября неизвестный, находясь в автомашине на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа Подмосковья, произвел не менее трех выстрелов в боковое окно водительской двери автомобиля под управлением местного жителя. В результате мужчина погиб, а его автомобиль продолжил движение пока не уперся в забор дома.
«На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр в том числе автомобиля потерпевшего, допрашиваются очевидцы. Устанавливаются возможные мотивы совершенного преступления», — заключили в пресс-службе.