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В Подмосковье неизвестный расстрелял участника СВО

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Неизвестный расстрелял в упор в Московской области участника специальной военной операции, вернувшегося неделю назад домой. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Жертвой преступления оказался участник СВО, заместитель начальника одной из воинских частей. Мужчина неделю назад вернулся домой», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области рассказали, что по факту расстрела мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

По информации следствия, около 09:00 мск 16 октября неизвестный, находясь в автомашине на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа Подмосковья, произвел не менее трех выстрелов в боковое окно водительской двери автомобиля под управлением местного жителя. В результате мужчина погиб, а его автомобиль продолжил движение пока не уперся в забор дома.

«На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр в том числе автомобиля потерпевшего, допрашиваются очевидцы. Устанавливаются возможные мотивы совершенного преступления», — заключили в пресс-службе.