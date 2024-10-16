Лжесотрудник Центробанка обманул краснодарку на 3 миллиона рублей

Аферисты обманули 46-летнюю местную жительницу на 3 миллиона рублей.
В пресс-службе краснодарского УМВД РФ сообщили, что с женщиной связался неизвестный, представившись сотрудником Центробанка, и убедил ее, что на ее имя злоумышленники оформляют кредиты. По словам собеседника, чтобы предотвратить противоправные действия, краснодарке надо получить банковские займы в размере 2 миллионов 155 тысяч рублей.
По версии следствия, потерпевшая, слушая советы «специалиста», перевела указанные средства и личные накопления (905 тысяч рублей) на специальные счета, якобы для их сохранности.
Полиция возбудила по факту происшествия дело по статье 159 УК РФ. Мошенникам может грозить до 10 лет лишения свободы.