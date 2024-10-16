Лжесотрудник Центробанка обманул краснодарку на 3 миллиона рублей

В пресс-службе краснодарского УМВД РФ сообщили, что с женщиной связался неизвестный, представившись сотрудником Центробанка, и убедил ее, что на ее имя злоумышленники оформляют кредиты. По словам собеседника, чтобы предотвратить противоправные действия, краснодарке надо получить банковские займы в размере 2 миллионов 155 тысяч рублей.