В Пермском крае 15-летнего подростка осудили за убийство молодой матери

Суд признал виновным 15-летнего подростка в убийстве и изнасиловании молодой матери в Пермском крае, сообщает СУ СКР региона.
Речь идёт о трагедии, которая случилась в посёлке Яйва (Александровский округ). Сайт perm.aif.ru рассказывал, что 21-летняя девушка исчезла в апреле 2024 года. В последний раз молодую мать видели, когда она привела ребёнка к родителям и отправилась накопать червей для рыбалки со своим отцом. Через три дня поисков обнажённое тело девушки нашли в канаве.
Обвиняемым в убийстве девушки стал 15-летний местный житель. Следователям СУ СКР Пермского края удалось установить, что 20 апреля молодой человек выпил и решил прогуляться по посёлку. В один момент возле леса он заметил 21-летнюю девушку и решил ограбить её. Юноша схватил молодую мать и затащил её в лес.
Забрав ценные вещи, он изнасиловал девушку. Чтобы скрыть следы преступления подросток забил пострадавшую палкой и неизвестным предметом. От полученных травм девушка скончалась на месте, её тело юноша спрятал в канаве.
Покинув место преступления подросток увидел двух детей и отобрал у одной из них телефон. Как рассказывает СУ СКР Пермского края, после этого преступник попытался скрыться.
«После совершения преступлений несовершеннолетний попытался скрыться от правоохранительных органов, покинув посёлок, однако в кратчайший срок был установлен и задержан следователями совместно с сотрудниками УМВД России по Пермскому краю. На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказывает ведомство.
16 октября в Пермском крае прошёл суд в отношении 15-летнего обвиняемому. Рассмотрев все доказательства, инстанция признала подростка виновным по статьям «Грабёж», «Грабёж с применением насилия», «Изнасилование» и «Убийство, сопряжённое с изнасилованием».
Преступника приговорили к наказанию в виде 9 лет лишения свободы в воспитательной колонии.