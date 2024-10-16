В Пермском крае 15-летнего подростка осудили за убийство молодой матери

Речь идёт о трагедии, которая случилась в посёлке Яйва (Александровский округ). Сайт perm.aif.ru рассказывал, что 21-летняя девушка исчезла в апреле 2024 года. В последний раз молодую мать видели, когда она привела ребёнка к родителям и отправилась накопать червей для рыбалки со своим отцом. Через три дня поисков обнажённое тело девушки нашли в канаве.