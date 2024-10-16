Шесть человек получили помощь при пожарах Ростовской области за сутки

Шесть жителей Ростовской области получили помощь при пожарах за прошедшие сутки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.
Первое возгорание произошло утром 15 октября в хуторе Верхнесоленом Веселовского района. В этом случае после замыкания люстры в огне оказался чердак частного дома. Хозяева пытались все потушить, но не смогли. Трое взрослых и ребенок успели выйти на улицу.
Всего выгорело 16 кв. метров. Тушение велось с 9:34 до 9:43. На месте работали восемь человек, использовалось две единицы техники.
Второе возгорание случилось вечером 15 октября в поселке Мирном Дубовского района. Там из-за короткого замыкания загорелась квартира. Дым почувствовала соседка, когда пламя по кровле перешло на ее жилье.
Женщина с ребенком успела эвакуироваться до прибытия пожарных. Выгорело 119 кв. метров. Тушение велось c 17:48 до 19:37. От МЧС работали 12 человек, использовалось три единицы техники.