Шесть человек получили помощь при пожарах Ростовской области за сутки

Первое возгорание произошло утром 15 октября в хуторе Верхнесоленом Веселовского района. В этом случае после замыкания люстры в огне оказался чердак частного дома. Хозяева пытались все потушить, но не смогли. Трое взрослых и ребенок успели выйти на улицу.