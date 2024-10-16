В Ростове возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении госконтракта

Было установлено, что между учреждением дополнительного образования и организацией в рамках реализации нацпроекта «Демография» заключен контракт на выполнение работ по сборке и монтажу спортивно-технологического оборудования. Названия организаций ведомство не приводит. Подрядчик выполнил обязательства не в полном объеме, однако внес в документы не соответствующие действительности сведения о выполненных работах. Ему были перечислены денежные средства согласно условиям контракта.