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Жителей Уфы просят приезжать в аэропорт заранее из-за возможных пробок

Аэропорт призвал уфимцев выезжать на рейс заранее.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завтра, 17 октября, стартует масштабный форум «Россия — спортивная держава», из-за которого целый ряд улиц будет перекрыт. В связи с этим пресс-служба аэропорта обратилась к пассажирам с просьбой заранее приезжать в воздушную гавань.

— Так как могут возникнуть затруднения, просим авиапассажиров выезжать в аэропорт заблаговременно, чтобы не опоздать на рейсы, — сказали в аэропорту «Уфа».

Полный список перекрытий и изменную схему движения общественного транспорта можно посмотреть здесь.

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