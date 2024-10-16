Жителей Уфы просят приезжать в аэропорт заранее из-за возможных пробок

В Уфе завтра, 17 октября, стартует масштабный форум «Россия — спортивная держава», из-за которого целый ряд улиц будет перекрыт. В связи с этим пресс-служба аэропорта обратилась к пассажирам с просьбой заранее приезжать в воздушную гавань.
— Так как могут возникнуть затруднения, просим авиапассажиров выезжать в аэропорт заблаговременно, чтобы не опоздать на рейсы, — сказали в аэропорту «Уфа».
Полный список перекрытий и изменную схему движения общественного транспорта можно посмотреть здесь.
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