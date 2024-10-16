При пожаре в Гродно погиб пенсионер

В Гродненском областном УМЧС отметили, что неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, — одна из наиболее распространенных причин пожаров. Только в этом году в регионе по этой причине произошло 108 пожаров. В огне из-за небрежно брошенной сигареты погиб 21 человек.