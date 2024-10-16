При пожаре в Гродно погиб пенсионер

Инцидент произошел сегодня утром. В службу 101 поступил звонок о том, что по ул. Тарусичской в областном центре горит дом. Женщина рассказала, что из-под кровли соседского дома выбиваются клубы дыма, в окне одной из комнат виднеется пламя. Она предположила, что внутри может находиться человек. Огнеборцы немедленно направились на место ЧП.
Когда работники МЧС прибыли к месту, кирпичное строение горело изнутри. На полу в горящей комнате сотрудники МЧС нашли 69-летнего хозяина дома, они вынесли его на свежий воздух и до прибытия бригады медиков проводили реанимационные мероприятия. Но спасти мужчину не удалось, медики констатировали его смерть.
Спасатели ликвидировали пожар. Огонь повредил кровлю и перекрытие, уничтожено имущество в комнате. Причину пожара установят специалисты. По одной из версий, к трагедии могло привести неосторожное обращение с огнем при курении.
В Гродненском областном УМЧС отметили, что неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, — одна из наиболее распространенных причин пожаров. Только в этом году в регионе по этой причине произошло 108 пожаров. В огне из-за небрежно брошенной сигареты погиб 21 человек.