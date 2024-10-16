Полсотни незаконных мигрантов выявили на стройке в Крыму

В отношении иностранцев составлено 99 административных материалов за уклонение от выезда за территорию России, неисполнение обязанностей на прохождение обязательной дактилоскопической регистрации, незаконную трудовую деятельность на территории Крыма и не оформление полиса добровольного медицинского страхования.