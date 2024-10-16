Полсотни незаконных мигрантов выявили на стройке в Крыму

В отношении иностранцев составлено 99 административных материалов за уклонение от выезда за территорию России, неисполнение обязанностей на прохождение обязательной дактилоскопической регистрации, незаконную трудовую деятельность на территории Крыма и не оформление полиса добровольного медицинского страхования.
«33 иностранным гражданам, грубо нарушившим законодательство Российской Федерации в сфере миграции закрыт въезд на территорию страны», — сказано в сообщении.
Правоохранители устанавливают работодателя, чтобы привлечь его к ответственности за незаконное привлечение труда мигрантов на строительном объекте.
В Севастополе ранее оперативники пресекли деятельность гражданина Беларуси и жителя Москвы, которые организовали канал незаконной миграции иностранцев для работ по озеленению города.