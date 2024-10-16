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Полсотни незаконных мигрантов выявили на стройке в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости Крым. 55 незаконных трудовых мигрантов выявлены на одном из строительных объектов в Большой Ялте. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Источник: РИА "Новости"

В отношении иностранцев составлено 99 административных материалов за уклонение от выезда за территорию России, неисполнение обязанностей на прохождение обязательной дактилоскопической регистрации, незаконную трудовую деятельность на территории Крыма и не оформление полиса добровольного медицинского страхования.

«33 иностранным гражданам, грубо нарушившим законодательство Российской Федерации в сфере миграции закрыт въезд на территорию страны», — сказано в сообщении.

Правоохранители устанавливают работодателя, чтобы привлечь его к ответственности за незаконное привлечение труда мигрантов на строительном объекте.

В Севастополе ранее оперативники пресекли деятельность гражданина Беларуси и жителя Москвы, которые организовали канал незаконной миграции иностранцев для работ по озеленению города.