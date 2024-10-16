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Умер актер из сериала «Карпов» Армен Степанян

Ушел из жизни Армен Степанян, советский, армянский и российский актер театра, кино и сериалов, режиссер.

Степанян родился в 1962 году. В 1984-м окончил Ереванский художественно-театральный институт, отделение режиссуры. Еще студентом был приглашен в местный театр киноактера. В 1983—1988 годах работал в Ереванском театре драмы имени Сундукяна — в качестве режиссера-стажера.

В 1988 году артист переехал на ПМЖ в Москву, был одним из основателей Московского армянского театра-студии, где до 1993 года работал актером, режиссером, художественным руководителем.

В фильмографии — «Последний из Магикян», «Карпов», «Домашний арест», «Девушки с Макаровым», «Почка», «Ивановы-Ивановы. Новогодние каникулы» и другие. Последний проект актера — ситком «Ткачевы на связи», его премьера состоялась минувшим летом.

Степанян ушел из жизни в сентябре, информация об этом появилась на портале «Кино-театр.ру» сегодня.

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