Умер актер из сериала «Карпов» Армен Степанян

Степанян родился в 1962 году. В 1984-м окончил Ереванский художественно-театральный институт, отделение режиссуры. Еще студентом был приглашен в местный театр киноактера. В 1983—1988 годах работал в Ереванском театре драмы имени Сундукяна — в качестве режиссера-стажера.