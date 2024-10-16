Многодетную мать, сбившую насмерть рабочего в Башкирии, отправили под арест

В Башкирии избрали меру пресечения 35-летней жительнице Челябинской области.
Мать троих детей, будучи пьяной, 12 октября ранним утром сбила насмерть 49-летнего дорожного рабочего. Женщина на высокой скорости наехала на мужчину, что он пробил лобовое стекло и оказался в салоне.
Суд учел, что виновница ДТП воспитывает троих детей и ранее не привлекалась к уголовной ответственности, и отправил ее под домашний арест.
Избранная мера пресечения будет действовать два месяца.
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