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Многодетную мать, сбившую насмерть рабочего в Башкирии, отправили под арест

В Башкирии женщина, сбившая насмерть дорожного рабочего, отправлена под домашний арест.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии избрали меру пресечения 35-летней жительнице Челябинской области.

Мать троих детей, будучи пьяной, 12 октября ранним утром сбила насмерть 49-летнего дорожного рабочего. Женщина на высокой скорости наехала на мужчину, что он пробил лобовое стекло и оказался в салоне.

Суд учел, что виновница ДТП воспитывает троих детей и ранее не привлекалась к уголовной ответственности, и отправил ее под домашний арест.

Избранная мера пресечения будет действовать два месяца.

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