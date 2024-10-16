Львы напали на сотрудницу зоопарка в Крыму — женщина погибла

«Сегодня днем сотрудница парка львов “Тайган”, которая проработала на территории почти 17 лет, зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате чего хищники напал на женщину, причинив ей смертельные травмы», — говорится в сообщении.
Следователи осмотрели место происшествия, изъята документация по соблюдению норм и техники безопасности, трудового законодательства, устанавливается круг ответственных за данные направления лиц.
Уголовное дело возбуждено по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2. ст. 143 УК РФ).
Прокуратура Крыма также организовала проверку по факту случившегося.
«На контроле находятся ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту», — говорится в сообщении ведомства.