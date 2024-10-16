Генерал Попов в суде не признал вину в мошенничестве и служебном подлоге

В качестве способа исследования доказательств гособвинитель предложил опрашивать свидетелей на дальнейших слушаниях по делу, и суд принял это предложение. Кроме того, сторона обвинения попросила провести следующие слушания в закрытом режиме, потому что там может быть оглашена государственная или военная тайна. Защита выступила против, но суд удовлетворил ходатайство гособвинителя.