Генерал Попов в суде не признал вину в мошенничестве и служебном подлоге

«99% оглашенных сейчас гособвинителем данных не имеют ко мне никакого отношения, хотя смысл и содержание обвинения мне понятны. Не признаю вину», — сказал Попов после того, как гособвинитель зачитал заключение.
При этом фигурант дела генерала, предприниматель Сергей Моисеев полностью признал свою вину.
В качестве способа исследования доказательств гособвинитель предложил опрашивать свидетелей на дальнейших слушаниях по делу, и суд принял это предложение. Кроме того, сторона обвинения попросила провести следующие слушания в закрытом режиме, потому что там может быть оглашена государственная или военная тайна. Защита выступила против, но суд удовлетворил ходатайство гособвинителя.
Попов был арестован 17 мая на два месяца. Моисеева отправили под арест 12 июня. Им предъявили обвинения 24 мая по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
По данным следствия, генерал и бизнесмен причастны к хищению изделий металлопроката на сумму более 114 млн рублей в 2023 году. Эти товары закупила военно-гражданская администрация Запорожской области. Их планировалось передать российским военным как гуманитарную помощь, но металлопрокат вывезли со склада и продали в другом регионе.
Следственный комитет (СК) РФ 4 июля добавил Попову служебный подлог в окончательную редакцию обвинения. В тот же день в правоохранительных органах рассказали, что Моисеев частично погасил ущерб по уголовному делу.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 24 июля сообщил об окончании предварительного следствия по делу Попова. Он добавил, что генерал и бизнесмен знакомятся с материалами уголовного дела.
Позже, 9 октября, военный суд отказался переносить рассмотрение дела в Запорожскую область. Адвокат генерала Сергей Буйновский в разговоре с «Известиями» 2 сентября объяснил, что преступление было совершено в этом регионе, и дело о нем, согласно нормам уголовного законодательства, должно рассматриваться там.