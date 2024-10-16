Сотрудница парка «Тайган» в Крыму погибла после нападения львов

«Установлено, что сегодня днем сотрудница парка львов “Тайган”, которая проработала на территории почти 17 лет, зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате чего хищники напали на женщину, причинив ей смертельные травмы», — говорится в публикации.