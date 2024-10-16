Сотрудница парка «Тайган» в Крыму погибла после нападения львов

«Установлено, что сегодня днем сотрудница парка львов “Тайган”, которая проработала на территории почти 17 лет, зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате чего хищники напали на женщину, причинив ей смертельные травмы», — говорится в публикации.
Уголовное дело возбудили по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документация по соблюдению норм и техники безопасности и трудового законодательства, устанавливают ответственных за эти направления. Ход расследования контролирует прокуратура Крыма.
Сафари-парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.