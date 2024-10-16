В Башкирии 14-летний школьник едва не погиб от ножевого ранения

В Чекмагушевском районе Башкирии врачи местной больницы спасли 14-летнего подростка. Школьник попал в медучреждение с тяжелой ножевой раной, из-за которой образовалось пространство между легкими и грудной стенкой и не давало нормально дышать. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава. В ведомстве добавили, что нож задел и диафрагму.
Подростку срочно требовалось оперативное вмешательство. Врачи районной больницы идеоэндоскопическое ушивание диафрагмы и дренирование плевральной полости — сложную и требующую высоко профессионализма операцию. Хирурги сделали пациенту несколько проколом диаметром 5 мм, что позволило снизить болевые ощущения и быстрее восстановиться.
— После открытой операции пациенту требуется восстановление в течение двух месяцев, здесь же подросток был выписан через 10 дней, — заключили в минздраве.
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