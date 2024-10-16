В Башкирии 14-летний школьник едва не погиб от ножевого ранения

В Чекмагушевском районе Башкирии врачи местной больницы спасли 14-летнего подростка. Школьник попал в медучреждение с тяжелой ножевой раной, из-за которой образовалось пространство между легкими и грудной стенкой и не давало нормально дышать. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава. В ведомстве добавили, что нож задел и диафрагму.