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Пост начальника управления главы Башкирии по соцкоммуникации занял Дмитрий Черенков

Дмитрий Черенков назначен начальником управления главы РБ по социальным коммуникациям.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, кто занял кресло начальника управления главы Башкирии по социальным коммуникациям. Напомним, летом этого года по собственному желанию должность покинула Елена Прочаковская, которую Красногорский городской суд признал виновной в мошенничестве и приговорил к двум годам лишения свободы условно.

Как сообщает пресс-служба главы Башкирии, руководителем управления стал 46-летний Дмитрий Черенков. Соответствующий указ подписал Радий Хабиров.

Ранее чиновник занимал должность заместителя начальника управления главы РБ по социальным коммуникациям.

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