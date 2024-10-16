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В Ростове завели дело после мошенничества при исполнении госконтракта

Прокуратура выявила в Ростове мошенничество при исполнении госконтракта.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону после проверки завели дело о мошенничестве при исполнении государственного контракта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Нарушение выявили во время проверки в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

Оказалось, что учреждение допобразования и организация подписали контракт о работах по сборке и монтажу спортивно-технологического оборудования. Эти задачи нужно было выполнить в рамках нацпроекта «Демография».

— Подрядчик взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнил, но в акты внес ложные сведения. Деньги при этом были перечислены согласно договору, — отмечают в пресс-службе донской прокуратуры.

После махинаций ущерб бюджету составил более 680 тысяч рублей. Было возбуждено дело по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ).