В Ростове завели дело после мошенничества при исполнении госконтракта

В Ростове-на-Дону после проверки завели дело о мошенничестве при исполнении государственного контракта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Нарушение выявили во время проверки в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.
Оказалось, что учреждение допобразования и организация подписали контракт о работах по сборке и монтажу спортивно-технологического оборудования. Эти задачи нужно было выполнить в рамках нацпроекта «Демография».
— Подрядчик взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнил, но в акты внес ложные сведения. Деньги при этом были перечислены согласно договору, — отмечают в пресс-службе донской прокуратуры.
После махинаций ущерб бюджету составил более 680 тысяч рублей. Было возбуждено дело по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ).