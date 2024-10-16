Серийного похитителя крышек от канализационных люков поймали в Ростове

Правоохранители начали разбираться в случившемся и довольно быстро вышли на 45-летнего мужчину. Далее выяснилось, что он приметил люк и, когда никого не было рядом, поднял крышку металлическим штыком, а потом погрузил свою «добычу» в машину и уехал.