Серийного похитителя крышек от канализационных люков поймали в Ростове

В Ростове-на-Дону поймали предполагаемого похитителя крышек от канализационных люков. Теперь мужчине грозит уголовное наказание, рассказали в полиции.
Схему наживы раскрыли после обращения сотрудника коммунальной службы. Заявитель сообщил, что во время проверки не досчитался одной из чугунных крышек. Ущерб составил 8 тысяч рублей.
Правоохранители начали разбираться в случившемся и довольно быстро вышли на 45-летнего мужчину. Далее выяснилось, что он приметил люк и, когда никого не было рядом, поднял крышку металлическим штыком, а потом погрузил свою «добычу» в машину и уехал.
— Похищенным подозреваемый не успел воспользоваться. Также стало известно, что это был не единичный случай. Задержанный причастен еще к шести походим кражам с общим ущербом на сумму более 50 тысяч рублей, — отметили в группе по связям со СМИ УМВД России по городу Ростову-на-Дону.
Сейчас сотрудники полиции пытаются вернуть похищенное. Дело завели по статье «Кража» (ч. 1 ст. 158 УК РФ). За такое нарушение могут оштрафовать на сумму до 80 тысяч рублей, арестовать на четыре месяца или лишить свободы на срок до двух лет.
Подозреваемый пока находится под подпиской о невыезде.