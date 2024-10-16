«Спи спокойно»: в Башкирии простились с погибшим 24-летним тренером футбольной команды «Талант»

В Мелеузовском районе Башкирии похоронили 24-летнего тренера местного футбольного клуба Олега Рахимова. Молодой человек погиб в зоне СВО, куда отправился в мае этого года. Он принял решение служить в рядах ВС РФ и подписал контракт с Минобороны.
Свой 24-й день рождения Олег Рахимов справил в начале зимы. Он всегда любил спорт, а особенно футбол. Для родных не стало сюрпризом, когда он решил поступать в Стерлитамакский спортивный колледж, чтобы в будущем стать тренером. Успехи Рахимова в футболе были заметными, так, однажды он был награжден грамотой «Лучший нападающий». До отправки в зону проведения спецоперации работал тренером клуба «Талант».
Известно, что за боевые заслуги мелеузовец награжден орденом Мужества (посмертно).
Земляки были шокированы вестями о гибели молодого человека и до сих пор не могут поверить, что его больше нет.
— Спи спокойно, Олежа, мы тебя не забудем, — пишут близкие.
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