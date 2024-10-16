«Спи спокойно»: в Башкирии простились с погибшим 24-летним тренером футбольной команды «Талант»

Свой 24-й день рождения Олег Рахимов справил в начале зимы. Он всегда любил спорт, а особенно футбол. Для родных не стало сюрпризом, когда он решил поступать в Стерлитамакский спортивный колледж, чтобы в будущем стать тренером. Успехи Рахимова в футболе были заметными, так, однажды он был награжден грамотой «Лучший нападающий». До отправки в зону проведения спецоперации работал тренером клуба «Талант».