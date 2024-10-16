Арестован бывший заместитель брянского губернатора, попавший под проверку ФСБ

После окончания Брянского технологического института в 1983 году Александр Петроченко начал трудовую деятельность в должности инженера по эксплуатации автопарка Почепского районного объединения «Сельхозхимия». В 1984—2011 годах служил в УМВД по Брянской области, после работал в администрации Стародубского муниципального района и Центре безопасности дорожного движения. В 2019 году Александр Петроченко возглавил департамент региональной безопасности Брянской области, а заместителем губернатора стал в 2022-м.