Арестован бывший заместитель брянского губернатора, попавший под проверку ФСБ

Александр Петроченко покинул пост заместителя губернатора Брянской области 18 сентября. Глава региона Александр Богомаз сообщил тогда, что по его инициативе УФСБ проверяет бывшего подчиненного на коррупционные нарушения. На посту вице-губернатора Александр Петроченко курировал вопросы общественной и экономической безопасности, правопорядка и борьбы с преступностью.
После окончания Брянского технологического института в 1983 году Александр Петроченко начал трудовую деятельность в должности инженера по эксплуатации автопарка Почепского районного объединения «Сельхозхимия». В 1984—2011 годах служил в УМВД по Брянской области, после работал в администрации Стародубского муниципального района и Центре безопасности дорожного движения. В 2019 году Александр Петроченко возглавил департамент региональной безопасности Брянской области, а заместителем губернатора стал в 2022-м.
19 сентября президент Владимир Путин наградил Александра Петроченко медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».