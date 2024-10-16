В Уфе арестовали экс-менеджера Роскомснаббанка

По версии следствия, Шайхутдинов и его коллеги кредитовали потребителей «с сомнительной платежеспособностью». Ущерб банку от их махинаций составил более четырех миллиардов рублей. Также через инвестплощадку «Золотой запас» под видом заключения договоров фигуранты вывели 1,3 млрд рублей. Их жертвами стали около четырех тысяч человек.