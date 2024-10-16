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В Уфе арестовали экс-менеджера Роскомснаббанка

Бывшего менеджера Роскомснаббанка арестовали по делу о хищении 5,3 млрд.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе арестовали экс-менеджера Роскомснаббанка Руслана Шайхутдинова и руководительницу бэк-офиса инвестиционной площадки «Золотой запас» Жанну Глобенко. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Шайхутдинов и его коллеги кредитовали потребителей «с сомнительной платежеспособностью». Ущерб банку от их махинаций составил более четырех миллиардов рублей. Также через инвестплощадку «Золотой запас» под видом заключения договоров фигуранты вывели 1,3 млрд рублей. Их жертвами стали около четырех тысяч человек.

Шайхутдинова и Глобенко заключены под стражу на месяц и 16 суток.

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