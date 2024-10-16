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В Грозном арестован владелец АЗС, на которой произошел взрыв

Тогда погибло четыре человека, включая двоих детей.

По ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц» хозяину заправки грозит десять лет колонии.

12 октября на АЗС LionTek в Грозном произошёл пожар в результате которого взорвалась цистерна с газом. Эту цистерну взрывом отбросило на 400 метров — прямо во двор жилого дома, где играли дети.

По данным следствия, возгорание произошло из-за нарушения владельцем АГЗС требований безопасности при эксплуатации пожароопасного объекта.