В Грозном арестован владелец АЗС, на которой произошел взрыв

По ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц» хозяину заправки грозит десять лет колонии.
12 октября на АЗС LionTek в Грозном произошёл пожар в результате которого взорвалась цистерна с газом. Эту цистерну взрывом отбросило на 400 метров — прямо во двор жилого дома, где играли дети.
По данным следствия, возгорание произошло из-за нарушения владельцем АГЗС требований безопасности при эксплуатации пожароопасного объекта.