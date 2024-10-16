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У жителей Уфы вновь будет возможность увидеть движение кометы Цзыцзиньшань

Жители Уфы смогут невооруженным взглядом наблюдать за крупной кометой в небе.

Источник: Комсомольская правда

Жители Уфы еще смогут увидеть комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS). Шанс выпадет сегодня, 16 октября, говорят в столичном планетарии.

Хоть космический объект и отдаляется от Земли и Солнце, но все еще будет виден на ночном небе даже невооруженным взглядом. Ночью комета поднимается все выше над горизонтом, где чище атмосфера и более темное небо.

Комету нужно искать слева от самой яркой звезды — Арктура. Астрономы предполагают, что пылевой хвост кометы в эти дни может достичь 20 градусов, что сравнимо с размерами ковша Большой Медведицы.

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