Израильский танк нанес удар по наблюдательной вышке миротворцев ООН в Ливане

БЕЙРУТ, 16 октября. /ТАСС/. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) сообщили о новом обстреле своих позиций со стороны израильских войск в пограничном районе Кафр-Кила. Как говорится в заявлении командования ВСООНЛ в X (ранее Twitter), израильский танк Merkava нанес удар по наблюдательной вышке «голубых касок» и вывел из строя установленное на ней оборудование, в частности видеокамеры.