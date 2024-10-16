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Израильский танк нанес удар по наблюдательной вышке миротворцев ООН в Ливане

БЕЙРУТ, 16 октября. /ТАСС/. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) сообщили о новом обстреле своих позиций со стороны израильских войск в пограничном районе Кафр-Кила. Как говорится в заявлении командования ВСООНЛ в X (ранее Twitter), израильский танк Merkava нанес удар по наблюдательной вышке «голубых касок» и вывел из строя установленное на ней оборудование, в частности видеокамеры.

Источник: Reuters

«Миротворцы, дислоцированные на объекте в Кафр-Киле, не пострадали, но смотровая башня повреждена, — указывается в тексте. — Мы считаем, что этот обстрел позиций миротворцев носил преднамеренный характер».

ВСООНЛ напоминает всем сторонам об их обязательствах «обеспечивать безопасность персонала и имущества миротворческой миссии в Ливане и уважать неприкосновенность объектов ООН».

10 октября ВСООНЛ сообщили об обстреле израильскими военными штаб-квартиры «голубых касок» на мысе Рас-эн-Накура, в результате двое миротворцев получили ранения. 11 октября были ранены еще двое военнослужащих из состава ВСООНЛ, а 12 октября получил пулевое ранение один миротворец.

Официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти заявил, что «голубые каски» ранее ответили отказом на требование Израиля перенести свои наблюдательные посты на 5 км от линии ливано-израильской границы, которую они патрулируют.

ООН