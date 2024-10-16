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В Новочеркасске водитель иномарки сбил 17-летнего подростка

В Новочеркасске под колесами иномарки едва не погиб пешеход.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске под колесами автомобиля едва не погиб подросток. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло 16 октября в переулке Баклановском.

По предварительной информации ведомства, 25-летний водитель «Ниссана Альмера» двигался в районе дома № 11. В какой-то момент на проезжую часть вышел подросток. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил пешехода.

— В результате ДТП пешеход получил травмы и доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.