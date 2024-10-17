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Злоумышленники начали использовать новую систему для кражи аккаунтов в Telegram

Ростовская область, 17 октября 2024. DON24.RU. Злоумышленники начали использовать новую систему для кражи аккаунтов в Telegram.

Об этом россиян информирует официальный телеграм-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Аферисты от имени “службы поддержки” сообщают пользователю о поступившей заявке на удаление его аккаунта. Затем просят продиктовать код из SMS, чтобы получить доступ к аккаунту», — пишет источник.

Россиянам следует помнить, что в мессенджере нет функции «заявки на удаление аккаунта», а служба поддержки не отправляет подобные уведомления.