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В Усть-Лабинске таксист сбил женщину с ребенком на руках

Водитель такси совершил наезд на мать с ребенком на руках.

Источник: Комсомольская правда

В Усть-Лабинске в аварии пострадали женщина и ее трехлетний сын. ДТП произошло на улице Пролетарской. Жительница города переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок в это время находился у нее на руках.

«63-летний мужчина, управляя автомобилем “Датсун”, совершил наезд на 41-летнюю женщину с 3-х летним сыном на руках, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина и ребенок получили травмы», — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Усть-Лабинскому району.

Мать с ребенком доставлены в больницу. По факту ДТП идет проверка.