В Усть-Лабинске таксист сбил женщину с ребенком на руках

В Усть-Лабинске в аварии пострадали женщина и ее трехлетний сын. ДТП произошло на улице Пролетарской. Жительница города переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок в это время находился у нее на руках.
«63-летний мужчина, управляя автомобилем “Датсун”, совершил наезд на 41-летнюю женщину с 3-х летним сыном на руках, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина и ребенок получили травмы», — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Усть-Лабинскому району.
Мать с ребенком доставлены в больницу. По факту ДТП идет проверка.