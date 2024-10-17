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В Литве блогеру вынесли предупреждение за призывы убивать за русские фильмы

Ранее в отношении блогера и телеведущего было организовано расследование.

Источник: Аргументы и факты

Известный литовский телеведущий, блогер Альгис Раманаускас получил предостережение после того, как призывал к насильственным действиям из-за контента на русском языке в фильмах и музыке. Это решение было принято комиссией по радио и телевидению, контролирующей деятельность трансляторов.

«Комиссия вынесла предупреждение телеведущему Раманаускасу за размещение запрещенной информации на своей платформе YouTube», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Напомним, Раманаускас во время своего интернет-эфира предложил расстреливать родителей, которые при детях слушают русские песни или смотрят русские фильмы. Высказывание Раманаускаса осудили в сейме и обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что образование на русском языке в Литве может быть полностью прекращено. В стране останутся только школы национальных меньшинств, где преподавание ведется на языках Евросоюза или дружественных Литве государств.