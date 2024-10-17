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Что произошло в Иркутске в ночь на 17 октября 2024: последние новости

Два самолета не смогли вылететь вовремя из Усть-Кута в Иркутск.

Источник: Комсомольская правда

Житель Бурятии сядет за решетку за издевательства над сыном-подростком. Мужчина регулярно бил, оскорблял и унижал 12-летнего школьника, а также заставлял делать всю работу по дому.

Два самолета не вылетели в назначенное время из Усть-Кута 16 октября. Воздушные суда должны были доставить пассажиров в Иркутск, но не смогли из-за погодных условий. Пока новая дата вылета неизвестна. Пассажиров обеспечили питанием и разместили в гостинице.

В Иркутске кардиохирурги спасли сердце маленького пациента. Ребенку поставили диагноз коарктация аорты. Операция заняла всего 12 минут, а в поврежденном органе поставили протез.