Что произошло в Иркутске в ночь на 17 октября 2024: последние новости

Два самолета не вылетели в назначенное время из Усть-Кута 16 октября. Воздушные суда должны были доставить пассажиров в Иркутск, но не смогли из-за погодных условий. Пока новая дата вылета неизвестна. Пассажиров обеспечили питанием и разместили в гостинице.