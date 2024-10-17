В Аргентине на 32-году жизни погиб экс-солист One Direction Лиам Пайн

Бывший солист музыкального коллектива One Direction Лиам Пайн обнаружен мёртвым в аргентинской столице, информирует телеканал TN.
По данным журналистов, 31-летний британский музыкант разбился, упав с третьего этажа гостиницы. Местные власти заявили, что тело находилось во внутреннем дворе отеля.
По данным телеканала, перед инцидентом в полицию поступил звонок с сообщением «о человеке, который ведёт себя агрессивно».
Группа One Direction была создана в 2010 году, она стала известна после выхода дебютного альбома Up All Night. В 2016 году коллектив приостановил свою деятельность.
Ранее сообщалось, что певец Диего Галлардо был убит в Эквадоре, когда шёл за сыном в школу.