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CNN Türk: в турецкой провинции, граничащей с Сирией, упал снаряд

В результате произошедшего возник пожар.

Источник: Аргументы и факты

В районе турецкой провинции Килис, находящейся на границе с Сирией, произошёл инцидент — снаряд упал на территорию Турции. Об этом сообщает CNN Türk.

Снаряд отрикошетил на сирийской стороне, из-за чего угодил в заминированную зону на территории Турции. В результате произошедшего возник пожар.

Турецкий Центр по борьбе с дезинформацией подчеркнул, что ВС Турции в данном инциденте участия не принимали и в конфликт на территории Сирии не вмешиваются.

Ранее сообщалось, что Армия оборона Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по автомобильному заводу на территории Сирии. В результате произошедшего один человек получил ранения. Кроме того, под удар попали автомобили с медикаментами и предметами первой необходимости.