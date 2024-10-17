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В парке «Тайган» не будут усыплять львов, растерзавших сотрудницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости. Львов, растерзавших сотрудницу крымского сафари-парка «Тайган», усыплять не будут, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков.

Источник: © РИА Новости

Ранее крымское управление СК сообщило, что сотрудница «Тайгана» зашла для уборки в клетку с тремя львами, при этом не закрыв засов между наружным и внутренним вольерами, в результате чего хищники напали на неё, причинив смертельные травмы. Возбуждено уголовное дело.

В свою очередь, Зубков заявил, что причиной трагедии стал человеческий фактор, погибшая женщина проработала в зоопарке 18 лет, пройдя путь от простого рабочего до управляющего, и хорошо знала хищников.

«Львы здесь ни при чём, это человеческий фактор. Усыплять львов не будем, потому что они хищники и остаются хищниками, не прощая наших человеческих ошибок, они действуют по своим инстинктам и правилам. С львами никто ничего делать не будет», — сказал Зубков.

Сафари-парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

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