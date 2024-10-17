В парке «Тайган» не будут усыплять львов, растерзавших сотрудницу

«Львы здесь ни при чём, это человеческий фактор. Усыплять львов не будем, потому что они хищники и остаются хищниками, не прощая наших человеческих ошибок, они действуют по своим инстинктам и правилам. С львами никто ничего делать не будет», — сказал Зубков.