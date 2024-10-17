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В Ленинградской области задержали водителя, сбежавшего от сотрудников ГАИ

Под Петербургом задержали водителя, которому толпа людей помогла сбежать от ГАИ.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Полицейские задержали водителя, которому толпа людей во дворе дома в Ленинградской области помогла сбежать от сотрудников ГАИ, помешав им задержать нарушителя ПДД, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Ранее ведомство информировало о том, что в понедельник вечером наряд ГАИ остановил автомобиль ВАЗ-2110 на Ленинградской улице в деревне Верхние Осельки Всеволожского района. Вместо того, чтобы выполнить это требование, водитель попытался уехать, а затем остановился возле одного из частных домов. Мужчина скрылся во дворе в толпе людей, которые стали мешать правоохранителям его догнать, толкая их и хватая за форменную одежду. СУСК РФ по Ленобласти сообщало, что после этого инцидента возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, подозреваемый задержан.

Как уточняет ГУМВД, в итоге в полиции оказались несколько человек, все они — цыгане, живущие в Верхних Осельках.

«В результате полицейского рейда, проведенного в дальнейшем в указанном населенном пункте, где проживают цыгане, скрывшийся водитель установлен и задержан. Им оказался 19-летний цыган, проживающий в этом же поселке. Вместе с ним в отдел полиции доставлены трое его соплеменников (1996, 2002 и 1983 годов рождения), один из которых является зачинщиком противоправных действий в отношении правоохранителей», — рассказали в региональном главке МВД.

Задержанный водитель пояснил, что хотел избежать встречи с сотрудниками Госавтоинспекции, поскольку ехал без прав. На него составлены соответствующие административные протоколы, в том числе и по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, которая предполагает в качестве наказания административный арест.

В четверг нарушителя ждет суд, заключают в полиции.

Правоохранители также выявили в деревне 10 автомобилей с признаками подделки номерных знаков. Если это подтвердится, их владельцам грозит уголовная ответственность.