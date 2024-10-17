В Ленинградской области задержали водителя, сбежавшего от сотрудников ГАИ

Ранее ведомство информировало о том, что в понедельник вечером наряд ГАИ остановил автомобиль ВАЗ-2110 на Ленинградской улице в деревне Верхние Осельки Всеволожского района. Вместо того, чтобы выполнить это требование, водитель попытался уехать, а затем остановился возле одного из частных домов. Мужчина скрылся во дворе в толпе людей, которые стали мешать правоохранителям его догнать, толкая их и хватая за форменную одежду. СУСК РФ по Ленобласти сообщало, что после этого инцидента возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, подозреваемый задержан.