РЕН ТВ: Автобус полностью сгорел в Новой Москве

Уточняется, что пожар начался на 22-ом километре шоссе около полуночи. Причины возгорания пока не известны.
Были ли пострадавшие в результате пожара в настоящее время устанавливается, как и наличие пассажиров в салоне во время инцидента.
Ночью 16 октября пожар произошел в железнодорожном депо «Перерва» на юго-востоке столицы на улице Шоссейная, 69. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Пожар позже потушили. В очаге горения был обнаружен один погибший.
13 октября возгорание на третьем этаже Очаковских бань на западе Москвы ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Из здания удалось эвакуировать трех человек, в том числе одного ребенка.
В одной из саун здания произошло задымление. Спасателям удалось вывести из бань четырех человек, включая женщину с ребенком.