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РЕН ТВ: Автобус полностью сгорел в Новой Москве

На Калужском шоссе в Новой Москве в поселке Газопровод в ночь на четверг, 17 октября, полностью сгорел пассажирский автобус. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ и разметил кадры с места происшествия.

Уточняется, что пожар начался на 22-ом километре шоссе около полуночи. Причины возгорания пока не известны.

Были ли пострадавшие в результате пожара в настоящее время устанавливается, как и наличие пассажиров в салоне во время инцидента.

Ночью 16 октября пожар произошел в железнодорожном депо «Перерва» на юго-востоке столицы на улице Шоссейная, 69. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Пожар позже потушили. В очаге горения был обнаружен один погибший.

13 октября возгорание на третьем этаже Очаковских бань на западе Москвы ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Из здания удалось эвакуировать трех человек, в том числе одного ребенка.

В одной из саун здания произошло задымление. Спасателям удалось вывести из бань четырех человек, включая женщину с ребенком.

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