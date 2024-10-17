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Водитель иномарки сбила 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Ангарске

Школьницу доставили в больницу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске на улице Фестивальной днем 16 октября произошла авария с участием несовершеннолетней. Об этом КП-Иркутск рассказали в Госавтоинспекции Иркутской области.

По предварительной информации, 57-летняя женщина за рулем Mazda Flair сбила 14-летнюю девочку, пока та переходила дорогу по «зебре».

— Водитель пояснила, что во время движения отвлеклась на пассажиров в машине и не заметила пешехода, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.

Девочку доставили в больницу, а правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Помимо этого прокуратура Иркутской области заинтересовалась делом, они проконтролируют проверку, при наличии оснований примут меры.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Республики Бурятия отправиться в колонию строго режима на пять лет за издевательство над 12-летним сыном. Выяснилось, что мужчина избивал и унижал мальчика.