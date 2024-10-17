По делу генерала Кузнецова допросили 17 свидетелей

«С момента предыдущего продления срока содержания под стражей выполнено следующее: назначены две судебные оценочные экспертизы по недвижимому имуществу Кузнецова, осмотрены документы, полученные по запросам из кредитных организаций и налоговых органов, допрошено 17 свидетелей, наложены аресты на банковские счета обвиняемых и их родственников, выполнены иные следственные и процессуальные действия», — сказано в одном из документов, с которым ознакомился ТАСС.