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По делу генерала Кузнецова допросили 17 свидетелей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудники СК РФ допросили 17 свидетелей по делу о взятке бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его предполагаемого сообщника. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: Reuters

«С момента предыдущего продления срока содержания под стражей выполнено следующее: назначены две судебные оценочные экспертизы по недвижимому имуществу Кузнецова, осмотрены документы, полученные по запросам из кредитных организаций и налоговых органов, допрошено 17 свидетелей, наложены аресты на банковские счета обвиняемых и их родственников, выполнены иные следственные и процессуальные действия», — сказано в одном из документов, с которым ознакомился ТАСС.

Там также сказано, что расследование дела представляет собой особую сложность. «В настоящий момент сотрудникам СК необходимо получить заключения назначенных ранее судебных экспертиз и ознакомить с ними заинтересованные лица, завершить производство осмотров носителей электронной информации, установить и допросить лица, осведомленные об обстоятельствах совершенных преступлений, получить ответы на ранее направленные запросы и поручения», — сказано в документе.

СК
расследование