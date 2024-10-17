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Clarin: в номере погибшего Пайна нашли разбитый телевизор

В номере также было обнаружено вещество в виде порошка.

Источник: Аргументы и факты

В гостиничном номере, который занимал британский музыкант и бывший участник One Direction Лиам Пайн, скончавшийся в среду в Буэнос-Айресе, был найден разбитый телевизор и, предположительно, кокаин. Об этом сообщила газета Clarin.

На снимках, сделанных в номере правоохранителями, запечатлён треснувший экран телевизора и «вещество в виде рассыпанного порошка, напоминающего кокаин».

Напомним, о смерти 31-летнего британского певца стало известно 17 октября. Артист разбился, упав с третьего этажа гостиницы. Известно, что перед инцидентом в полицию поступил звонок с сообщением «о человеке, который ведёт себя агрессивно».

Ранее сообщалось, что певец Джек Колвелл умер за месяц до своего 35-летия. За несколько дней до смерти он анонсировал новый альбом.