Clarin: в номере погибшего Пайна нашли разбитый телевизор

В гостиничном номере, который занимал британский музыкант и бывший участник One Direction Лиам Пайн, скончавшийся в среду в Буэнос-Айресе, был найден разбитый телевизор и, предположительно, кокаин. Об этом сообщила газета Clarin.
На снимках, сделанных в номере правоохранителями, запечатлён треснувший экран телевизора и «вещество в виде рассыпанного порошка, напоминающего кокаин».
Напомним, о смерти 31-летнего британского певца стало известно 17 октября. Артист разбился, упав с третьего этажа гостиницы. Известно, что перед инцидентом в полицию поступил звонок с сообщением «о человеке, который ведёт себя агрессивно».
Ранее сообщалось, что певец Джек Колвелл умер за месяц до своего 35-летия. За несколько дней до смерти он анонсировал новый альбом.