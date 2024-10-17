В городе Шарыпово хозяин квартиры чуть не погиб из-за замкнувшего электроприбора

К трагедии чуть не привело короткое замыкание в электроприборе. В каком именно — не сообщается. Это не так уж и важно. Главное, запомнить, что сегодня это одна из самых распространенных причин пожаров, и по возможности выключать из сети бытовую технику, когда она не работает. Особенно, на время сна и отсутствия дома.