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В городе Шарыпово хозяин квартиры чуть не погиб из-за замкнувшего электроприбора

В Красноярском крае спасли мужчину при пожаре.

16 октября в городе Шарыпово загорелась квартира в пятиэтажке. Приехавшие на вызов пожарные обнаружили возле дверей жилища его пострадавшего в огне хозяина. Мужчина смог выбраться в подъезд, а выйти на улицу у него уже не хватило сил. Его передали подоспевшей бригаде «скорой».

Пламя успело охватить девять квадратных метров. Десять сотрудников МЧС справились с возгоранием с помощью трех единиц спецтехники за 23 минуты.

К трагедии чуть не привело короткое замыкание в электроприборе. В каком именно — не сообщается. Это не так уж и важно. Главное, запомнить, что сегодня это одна из самых распространенных причин пожаров, и по возможности выключать из сети бытовую технику, когда она не работает. Особенно, на время сна и отсутствия дома.

пожары