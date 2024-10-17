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В Хабаровске погиб пешеход, вышедший на дорогу в неположенном месте

Водитель с большим стажем, не имеющий не единого нарушения, не смог избежать столкновения.

Источник: ГАИ по Хабаровскому краю

В Хабаровске погиб 53-летний пешеход, вышедший на дорогу в неположенном месте, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

ДТП произошло 16 октября в 20.23 в Березовке. Автомобиль Renault ехал по улице Сергеевской, и в районе дома № 12 водитель не успел отреагировать на внезапно оказавшегося на дороге мужчину.

После наезда пешеход скончался.

Водителю 57 лет, он был трезв, и за 35 лет водительского стажа ни разу не привлекался к ответственности за дорожные нарушения.

— Напоминаем пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Переходите проезжую часть только в строго установленных местах, — отметила начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции Хабаровска Юлия Трейгер.