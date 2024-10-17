В Хабаровске погиб пешеход, вышедший на дорогу в неположенном месте

В Хабаровске погиб 53-летний пешеход, вышедший на дорогу в неположенном месте, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
ДТП произошло 16 октября в 20.23 в Березовке. Автомобиль Renault ехал по улице Сергеевской, и в районе дома № 12 водитель не успел отреагировать на внезапно оказавшегося на дороге мужчину.
После наезда пешеход скончался.
Водителю 57 лет, он был трезв, и за 35 лет водительского стажа ни разу не привлекался к ответственности за дорожные нарушения.
— Напоминаем пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Переходите проезжую часть только в строго установленных местах, — отметила начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции Хабаровска Юлия Трейгер.