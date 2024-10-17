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На дороге нашли тело: прокуратура проводит проверку смертельного ДТП в Находке

В Находке водитель сбил человека и скрылся с места ДТП, идет проверка.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 16 на 17 октября водитель неустановленной машины сбил пешехода на Севеном проспекте, 59, в Находке. Рулевой скрылся с места происшествия, а пострадавший скончался, полицейские и прокуроры взялись за дело, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Специалисты выясняют подробности произошедшего на 144 километре дороги «Артем-Находка». Следователи завели уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ. Они просят свидетелей обратиться к ним, чтобы установить события произошедшего.

Сотрудники ведомств также просматривают кадры с видеорегистратора.

Ранее «КП» писала о женщине-водителе, которая наехала на девочку, управлявшую электросамокатом.