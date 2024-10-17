На дороге нашли тело: прокуратура проводит проверку смертельного ДТП в Находке

В ночь с 16 на 17 октября водитель неустановленной машины сбил пешехода на Севеном проспекте, 59, в Находке. Рулевой скрылся с места происшествия, а пострадавший скончался, полицейские и прокуроры взялись за дело, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».