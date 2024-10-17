В Сети появились кадры подрыва Северной Кореей межкорейских дорог

Корейская Народно-Демократическая республика (КНДР) подтвердила разрыв автомобильного и железнодорожного сообщения с Республикой Корея. Подробности сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Речь идет о подрыве транспортных путей у границы. Соответствующие кадры появились в Сети.
Приказ отдал Центральный Военный Комитет Трудовой партии Кореи. Работа была проведена в рамках разделения территорий, которые находятся под властью КНДР и Республики Кореи.
Подрыв осуществили на двух участках транспортных путей длиной в 60 метров. Инциденты зафиксированы в селе Камхо уезда Косон провинции Канвон и селе Тоннэ района Пханмун в муниципалитете Кэсон.
Далее планируется возвести фортификационные сооружения. Они появятся в местах разрыва транспортного сообщения.
9 октября генеральный штаб Корейской народной армии объявил о закрытии автомобильных и железных дорог, соединяющих страну с Республикой Корея. Пхеньян также указал, что приступает к реализации практических мер по последовательному территориальному размежеванию.