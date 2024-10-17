Двое жителей Хабаровского края пытали женщину, чтобы узнать, где спрятано золото

Установлено, что двое мужчин напали в состоянии опьянения на женщину и заставляли ее указать, где находится принадлежащее одному из них золото. Они избивали ее, душили, пытались отрезать палец на ноге. Свою вину они признали частично, раскаялись, принесли извинения своей жертве и выплатили денежную компенсацию.