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Двое жителей Хабаровского края пытали женщину, чтобы узнать, где спрятано золото

В Хабаровском крае осудили двух жителей города Амурска, которые истязали женщину и пытались отрезать ей палец. Они выбивали из нее признание, где лежат ювелирные изделия.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в Амурском городском суде, подозреваемых признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119, пунктов «д, е» части 2 статьи 117 УК РФ.

Установлено, что двое мужчин напали в состоянии опьянения на женщину и заставляли ее указать, где находится принадлежащее одному из них золото. Они избивали ее, душили, пытались отрезать палец на ноге. Свою вину они признали частично, раскаялись, принесли извинения своей жертве и выплатили денежную компенсацию.

Суд вынес приговор — наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.