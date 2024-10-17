Хабаровчанка украла у своей подруги более 1 млн рублей

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в полицию обратилась 21-летняя жительница Центрального района краевого центра. Потерпевшая сообщила, что к ней в гости приходила подруга. Через некоторое время после ухода приятельницы горожанка обнаружила, что из кожаного портфеля в шкафу пропали все её сбережения в сумме более 1 миллиона рублей. Остаток денег в портфеле составил 400 тысяч рублей.