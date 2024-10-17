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Хабаровчанка украла у своей подруги более 1 млн рублей

Когда полицейские задержали девушку, она призналась, что пакет с деньгами спрятала под деревом во дворе дома.

Источник: AmurMedia

В Хабаровске сотрудники полиции раскрыли кражу более 1 млн рублей из квартиры горожанки. Подруга потерпевшей похитила крупную сумму денег и спрятала пакет с наличностью под деревом во дворе дома, где он пролежал около суток, сообщает ИА AmurMedia.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в полицию обратилась 21-летняя жительница Центрального района краевого центра. Потерпевшая сообщила, что к ней в гости приходила подруга. Через некоторое время после ухода приятельницы горожанка обнаружила, что из кожаного портфеля в шкафу пропали все её сбережения в сумме более 1 миллиона рублей. Остаток денег в портфеле составил 400 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД России по г. Хабаровску установили, что к хищению крупной суммы денег причастна ранее не судимая 22-летняя подруга заявительницы. Когда полицейские задержали фигурантку, она призналась, что пакет с деньгами спрятала под деревом во дворе дома. Как выяснилось позже, деньги пролежали там около суток. В ходе выемки сотрудники полиции изъяли купюры.

После проведения всех процессуальных действий деньги будут возращены владелице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

На время предварительного следствия в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.