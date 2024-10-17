Суд обязал вернуть жителю Хабаровского края украденные мошенниками деньги

В городе Амурске Хабаровского края суд постановил вернуть деньги местному жителю, который стал жертвой мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, в августе 2023 года мужчина перевел более 40 тысяч рублей на счет мошенников, попавшись на их уловки. СК возбудил дело и при расследовании выяснил, что деньги поступили на счёт жительницы Саратовской области. Правоохранительные органы регионов вышли на контакт и стали работать над решением вопроса.
«Для защиты прав пострадавшего городской прокурор подал иск в суд о возврате незаконно присвоенных средств и начислении процентов за их использование», — отметили в прокуратуре Хабаровского края.
Требования прокурора удовлетворил в полном объёме мировой судья судебного участка Nº1 Вольского района Саратовской области. Процесс исполнения решения находится под контролем.