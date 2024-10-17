Омск вошел в семерку городов с самым высоким спросом на недвижимость в новостройках

«Третий квартал стал первым после окончания программы массовой льготной ипотеки, которая распространялась на покупку нового жилья и завершилась в конце июня. На этом фоне в июле мы наблюдали локальный минимум спроса, а в августе и сентябре увидели небольшое оживление. В результате, по итогам квартала падения спроса мы не наблюдаем. Жилищный вопрос из жизни россиян никуда не делся, поэтому люди стараются решить его в изменившихся новых условиях. Покупатели адаптируются к действующим адресным программам, а также инструментам стимулирования спроса, которые применяют застройщики, в том числе траншевой ипотеке. Однако стоит отметить, что показатели спроса все еще значительно отстают от значений, зафиксированных по итогам третьего квартала прошлого года», — прокомментировал Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».