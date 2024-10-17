Одна из популярных федеральных площадок по продаже недвижимости в стране опубликовала рейтинг самых продаваемых и покупаемых квартир по итогам 3 квартала 2024 года. Так Омск вошел в семерку городов, с самым высоким спросом на недвижимость в новостройках. Спрос на такую недвижимость в 2024 году вырос на 9%. Места по другим городам распределились следующим образом: на первом месте рейтинга Красноярск (+66%), далее Новосибирск (+18%), Барнаул (+16%), Сочи (+12%), Киров и Иркутск (по 9% в каждом).
При этом средняя стоимость жилья в Омске составила 8 млн рублей в III квартале 2024 года. Как рассказали аналитики рынка объекты с четырьмя комнатами и более стали доступнее на 2% как в пересчете за объект, так и за квадратный метр. При этом квартиры-студии подешевели на 1%, возможно это связано с тем, что в этом сегменте предложения от застройщиков увеличились 6%.
В сегменте двухкомнатных квартир предложение по сравнению со II кварталом 2024 года выросло на 9%. Сильнее всего выбор «двушек» на платформе увеличился в Туле (+43%), Воронеже (+40%), Барнауле (+32%), Красноярске (+29%) и Ярославле (+27%). В Москве предложение «двушек» увеличилось на 8%.
«Третий квартал стал первым после окончания программы массовой льготной ипотеки, которая распространялась на покупку нового жилья и завершилась в конце июня. На этом фоне в июле мы наблюдали локальный минимум спроса, а в августе и сентябре увидели небольшое оживление. В результате, по итогам квартала падения спроса мы не наблюдаем. Жилищный вопрос из жизни россиян никуда не делся, поэтому люди стараются решить его в изменившихся новых условиях. Покупатели адаптируются к действующим адресным программам, а также инструментам стимулирования спроса, которые применяют застройщики, в том числе траншевой ипотеке. Однако стоит отметить, что показатели спроса все еще значительно отстают от значений, зафиксированных по итогам третьего квартала прошлого года», — прокомментировал Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».