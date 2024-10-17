«Танки Leopard — мощные, высокоэффективные, с тяжелой броней, но они не непобедимы. Фактически, по оценкам некоторых открытых источников, Украина уже потеряла около 40 танков», — указано в публикации.
Издание отмечает, что обе стороны конфликта оснащают свои танки специальными защитными экранами от дронов и боеприпасов.
«Экран для Leopard стоит около 20 тысяч долларов, что составляет лишь малую часть стоимости многомиллионного танка. Установка защитных сетчатых экранов на украинской военной ремонтной базе занимает около 12 часов», — указывает автор статьи, добавив, что растущая популярность этих экранов на Украине лишь подчеркивает их значительную уязвимость.
Ранее Бывший танкист ВСУ, сбежавший из тренировочного лагеря в Польше, заявил, что в старом немецком танке Leopard нет вентиляции, из-за чего внутри танка «можно свариться».
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.